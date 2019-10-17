جمارك المطار تضبط أقراصًا وإمبولات مخدرة مع راكب قادم من إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصري قادم من إيطاليا.

وأوضحت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا القادمة من مالبينسا، اشتبه هيثم الدمرداشي مأمور جمرك في أحد الركاب المصريين.

بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي. وبتفتيش الراكب من قبل حسن أبوزهرة مأمور اللجنة الجمركية تحت إشراف خالد عبدالعظيم وإبراهيم الدسوقي مدير الجمرك، عُثر على 200 قرص ترامادول و10 إمبولات من المخدرة Acupan مخبأة داخل الأحذية والملابس بالحقائب.

اتخذت الإجراءات القانونية، وحرر محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.​