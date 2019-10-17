أخبار مصر | اليوم.. افتتاح المنطقة اللوجيستية بالبحيرة ووضع حجر أساس أسواق الجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح المنطقة اللوجيستية بالبحيرة ووضع حجر أساس أسواق الجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير التموين، اليوم الخميس، المنطقة اللوچيستية بالبحيرة، كما سيتم وضع حجر أساس منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة ومتابعة أعمال المنطقة التجارية بالمحافظة.

ويتفقد وزير التموين، أعمال ومراحل إنشاءات المشروعات الأخرى بالمحافظة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظ البحيرة.

وكان قد قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الثلاثاء بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الدولة لم تخفض مخصصات التموين فالمخصصات زادت من35،5 مليار جنيه في عام 2014 إلى 89 مليار جنيه هذا العام وكانت في العام الأسبق 86 مليار جنيه.

وأضاف المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع بدء عملية الميكنة وجدنا عددًا من البطاقات المكررة وعددًا من الأرقام القومية الخاطئة وهناك أشخاص غير موجودين"، لافتا إلى أنه في يناير 2019 بلغ عدد من كانوا يحصلون على دعم الخبز 81 مليون مواطن وعدد من يحصلون على دعم التموين 67 مليون مواطن، ومع عملية التنقية بدأنا ننزل بالأعداد تدريجيا حتى وصل إلى أن من يحصل على دعم الخبز 70 مليون مواطن ومن يحصل على دعم التموين تتراوح أعدادهم من 63 إلى 67 مليون مواطن.