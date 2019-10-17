أخبار مصر | طقس اليوم الخميس.. أمطار ورياح وشبورة كثيفة والعظمى 31

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس اليوم الخميس.. أمطار ورياح وشبورة كثيفة والعظمى 31 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليل،اً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

شبين الكوم 22 31

طنطا 21 30

دمنهور 22 30

الإسكندرية 22 28

بلطيم 23 27

مطروح 22 26

السلوم 21 27

سيوة 18 32

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 31

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 21 29

رأس سدر 22 32

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نخل 21 32

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 28

الطور 25 29

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 33

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 21 34

أسيوط 20 35

سوهاج 23 36

قنا 23 36

الأقصر 25 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 26 35

أبورماد 27 34

حلايب 28 33

رأس حدربة 28 33.