شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم السابع فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن محطة هليوبوليس المدرجة بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو والمخطط افتتاحها وتشغيلها للجمهور مع نهاية الشهر الجارى. 1ـ مقامة على مساحة حوالى 10 آلاف متر مربع. 2ـ تتكون من 3 مستويات مكيفة من الشارع للرصيف. 3ـ بها سلالم كهربائية لخدمة الركاب من الشارع للرصيف. Advertisements 4ـ مزودة بماكينة لاستخراج تذاكر المترو آليًا بجانب شبابيك التذاكر بالمحطة. 5ـ هى المحطة التالية لمحطة هارون فى اتجاه نادى الشمس ولا تتوقف القطارات بها حاليًا. 6ــ مع افتتاحها رسميًا سيسمح بتوقف القطارات بها. 7ـ محطة هليوبوليس كان مخططًا افتتاحها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة منتصف يونيو الماضى، إلا أنه تم تأجل افتتاحها بسبب استمرار أعمال تنفيذها والتشطيبات بها نتيجة تأخر استلام موقعها من محافظة القاهرة. 8ـ تعبر أكبر من مترو فى الشرق الأوسط حاليًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.