شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعد لفصل الشتاء بمراجعة جميع المهمات وتنظيف خطوط نقل التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الشتاء والتقلبات الجوية المتوقعة بسبب قرب بداية موسم الشتاء واحتمال عدم استقرار الأحوال الجوية وما يصاحبها من سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء البلاد، لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية خاصة تلك الموجودة بمخرات السيول لضمان استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيجرى التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن استقرار للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنشآت الحيوية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة أى أخطار قد تنتج عن السيول وتأمين التغذية الكهربائية.

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وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بناء على تعليمات المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال، لافتًا إلى مجموعات العمل بدأت بالمرور على أهم محطات الصرف الصحى بجميع أنحاء الجمهورية ومراجعة موقف التغذية الاحتياطية.

وقال المصدر، إن قطاع الكهرباء حريص على القيام بخطط استباقية للاستعداد لهذا الموسم، لافتا إلى أنه الانتهاء من خطط الصيانة الدورية فى وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء و تنظيف خطوط النقل، وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع والحالة الفنية الخاصة بها وخاصة بعد المجهودات الضخمة التى تمت ضمن خطط تطوير شبكتى النقل والتوزيع .

الجدير بالذكر أن خدمة العملاء بالكهرباء Call Center على الرقم 121 تتلقى أية شكاوى من خط أرضى أو محمول على مدار 24 ساعة .