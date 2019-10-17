شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تطلق برنامج شحن العداد بالموبيل والفيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير إدارة خدمات العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تجربة شحن عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول بخاصية "nfc" والفيزا بمنطقة الشيخ زايد و6 أكتوبر، أثبتت نجاحها بنسبة 100%.

وأضاف عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى عدد المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع يبلغ مليون و570 ألف مشترك، لافتا إلى أن هؤلاء المشتركين يستطيعون تحميل تطبيق Gtpay على هواتفهم المحمولة التى توجد بها خاصية Nfc ليتمكنوا من تحويل رصيد لعداد الكهرباء أو من خلال الفيزا.

وأوضح عبد الدايم، أنه على كل مشترك يستخدم العدادات مسبوقة الدفع لابد من التوجه إلى شركة الكهرباء لتغير كارت الشحن القديم باخر به خاصية Nfc مجانا وبدون أى رسوم، موضحا أن هذه الخدمة سوف تيسر على المواطنين عملية شحن العداد من داخل المنزل.