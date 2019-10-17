شرطة المدينة المنورة : وفاة 35 مقيما وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، وفاة (35) وإصابة (4) فى اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة كانت تنقل تنقل (39) شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول) ، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة. وأوضح أنه تم نقل الجميع إلى مستشفى الحمنة Advertisements وكد أن الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي تناشر الحادث.

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