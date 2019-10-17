شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" عن الالتهاب السحائى: شائعات مغرضة تستهدف تدمير مجهود البلد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، نافيا بذلك ما تم تداوله البعض عن وجود إصابات بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائى.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن هناك شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وتستهدف تدمير مجهود بلد بالكامل.
وأكد أنه طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن مصر بعيدة تماما عن الحزام الوبائى، مشيرًا إلى أن مصر تطعم ما بين 6.5 لـ 7.5 مليون مواطن سنويًا ضد هذا المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" عن الالتهاب السحائى: شائعات مغرضة تستهدف تدمير مجهود البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.