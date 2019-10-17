العربية: الجيش الأمريكى ينفذ ضربة جوية فى سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، نقلا عن وكالة رويترز، أن الجيش الأميركي ينفذ ضربة جوية في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات تركها لدى انسحابه.

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