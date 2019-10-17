شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة استعمال أجهزة تنبيه السيارات دون مبرر فى قانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد عدد من العقوبات فرضها قانون المرور الجديد، ولا تزال تناقش نصوصه داخل أروقة البرلمان بعدما جرى عرضها على عدد من اللجان، حيث فرض عقوبات على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، ومنها :

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- استعمال أجهزة التنبيه دون داع على الطرق:وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.التدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب:وأقرت المادة 76 فى الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه

- القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة:

أقرت بالمادة 76 فى الشريحة الأولى من قانون المرور الجديد عملية خصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.