لهذه الأسباب لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لنشر شائعات "الالتهاب السحائى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لنشر شائعات الالتهاب السحائى لعدد كبير من الأسباب أبرزها، لتخويف أولياء الأمور الطلاب والتلاميذ ومن ثم خلق حالة من البلبلة والجدل، حسبما أكد هشام النجار الباحث المتخصص فى شأن حركات التيارات الإسلامية.

وقال إن: "جماعة الاخوان تجرى حاليًا وراء أى خيط قد تتوهم أنه يخلق أى حالة توتر وإشاعة حالة من الخوف وعدم الاستقرار فى مصر، والجماعة وقادتها وأعضاؤها يرون أنه طالما أن الجماعة تعيش فى خوف وتشتت وعدم استقرار وقلق فلابد وأن يذيقوا المصريين نفس الكأس وألا يهنأ الشعب والمجتمع المصرى بأى استقرار ما دامت الجماعة لا تنعم به".

وأضاف: "الجماعة لأنها فشلت فى إحداث وخلق حالة عدم الاستقرار باستخدام كل الأوراق التى فى يدها من محاولات افتعال ثورات وهمية وغير حقيقية ومن تشكيل خلايا عنف وإرهاب واغتيالات، فهى لذلك تلجأ لأى عارض فتعمد لتضخيمه أو التهويل منه وإضافة الأكاذيب حوله لخلق حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين ولتشكيك المواطنين فى الحكومة وفى مؤسسات الدولة، ومثال ذلك ما فعلته جماعة الإخوان من ترويج أكاذيب وشائعات مغرضة حول انتشار مرض الاتهاب السحائى".

جدير بالذكر أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية روجت لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائى، وأوضحت، أنه فور ورود بلاغ يفيد بإصابة تلميذتين بمرض الالتهاب السحائى بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، على الخط الساخن (105) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة، الإثنين الماضى تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائى لتقصى الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، حيث توجه الفريق بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إلى المستشفيين اللذين بهما الحالتان، وتبين أن الحالتين مصابتان بنزلة معوية وحالتهما مستقرة.