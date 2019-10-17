خطوة بخطوة.. إزاى تشحن عداد الكهرباء بالموبايل أو الفيزا من Gtpay

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى إطلاق برنامج شحن عداد الكهرباء، من خلال تحويل رصيد باستخدام الهاتف المحمول أو كارت الفيزا لجميع المشتركين بالشركة ممن يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع. ”الخليج 365” يرصد لقرائه خطوات شحن العداد من خلال تطبيق Gtpay المجانى الجديد: 1- التوجه لشركة الكهرباء وتغير كارت الشحن القديم بآخر مجانًا بدون أى رسوم. 2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC. 3- تحميل تطبيق Gtpay على الهاتف المحمول من Google play. 4- قم بتسجيل الدخول للبرنامج من خلال إدخال الاسم وكلمة المرور. 6- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات. Advertisements 7- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد. 8- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع. 9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد. ملحوظة: تتيح خاصية Nfc قراءة كل معاملات كرت الفيزا التى تمت عليها مثل ماكينات ATM.

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