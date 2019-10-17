"زراعة بدون تربة وكبسولات البن".. خبراء المصريين بالخارج يعرضون نجاحاتهم بمؤتمر "مصر تستطيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يواصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار ‏والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس ‏الجمهورية، وبالتعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة ‏والإصلاح الإداري.‏

ضمت فعاليات المؤتمر في يومه الختامي، جلسة تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" ضمن فعاليات اليوم الثانى من النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،

شارك في الجلسة عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة تمويلي، وائل حسن – الولايات المتحدة- مستشار التمويل العقارى ببنك جى بى مورجن، انس خليفة – أيرلندا- مدير وشريك مساهم بشركة سيفتو هاريزون لإصدار شهادات الجودة الدولية، باتريك ماركو-فرنسا- مدير الشركة المصرية الدولية للبن، وعمر شحاته -مملكة ليسوتو- مستشار وزير الاتصالات في المملكة.

من ناحيته، قال عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى إن الفترة الحالية من أفضل الفترات لفرص الاستثمار ولريادة الأعمال والمشروعات في مصر، مشيرا إلى أن هناك دور مهم تقوم به الدولة الآن من خلال تمويل المشروعات وخاصة المشروعات العقارية.

فيما أضاف باتريك ماركو، أنه ولد في مصر وعمل في فرنسا وأسس شركة لاستيراد البن في مصر وكان هناك سهولة في تأسيس الشركة، كما تم استيراد الماكينات من اليونان وأوروبا، وأنه أول من صنع كبسولات البن في مصر، وهو يستعد حاليا لافتتاح مصنع في البحر الأحمر.

بدوره تحدث وائل حسن عن تجربته، وقال إن مصر بها مقومات كبيرة للتنمية والاستثمار، لافتا إلى أهمية توفير التسهيلات البنكية لدعم المشروعات الاستثمارية، كما تناول تجارب الاستثمار في أميريكا والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والأنظمة التي تعمل عليها، مؤكدا أن هذه التجربة يجب وضعها في الحسبان والتطرق إليها، والأخذ منها في مصر بما يتناسب والأوضاع الإجرائية في مصر.

Advertisements

وفي سياق متصل، طرح أنس خليفة تجربته وقال إنه يعمل كصيدلي في أيرلندا، وقمت بإنشاء شركة هناك لإصدار الشهادات الدولية للجودة والمطابقة، وأضاف أن العمالة المصرية تحتاج إلى تدريب وتوعية وخاصة للموظفين والإداريين.

بينما أوضح عمر شحاتة، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان، يعد من المشروعات الواعدة، والتي تساهم بجانب مشاريع كثيرة في مصر مثل المزارع السمكية وغيرها في تنمية المجتمع وتساهم في دعم الاقتصاد الوطنى، وأضاف أنه يعمل في مملكة ليسوتو في زراعة النبات بغير تربة ويقوم على تدريب الشباب هناك، وأن أفريقيا تستحق منا المساعدة، ويرى في مصر أنها جاذبة للاستثمار؛ حيث تمتلك مقومات نجاح أي مستثمر.

قال عمرو ابو العزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلى ان الفترة الحالية من افضل الفترات لفرص الاستثمار ولريادة الاعمال والمشروعات في مصر ، مشيرا إلى أن هناك دور مهم تقوم به الدولة الآن من خلال تمويل المشروعات وخاصة المشروعات العقارية.

وقبيل انطلاق المؤتمر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس، المشاركين في المؤتمر من المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.

وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وللارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.

وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وللارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.

ويشارك في المؤتمر هذا العام 9 وزارات هي: الإنتاج الحربى ، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الصحة، الزراعة، التجارة والصناعة، السياحة، الاتصالات، الإسكان والغرف التجارية والصناعية.