أخبار مصر | سفراء ونواب وشخصيات رفيعة بالمؤتمر العربي الإفريقي الأول لفتح آفاق التصدير إلى إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفراء ونواب وشخصيات رفيعة بالمؤتمر العربي الإفريقي الأول لفتح آفاق التصدير إلى إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم المؤتمر العربى الإفريقى الأول لفتح آفاق التصدير لإفريقيا والذى خرج من مبادرة "مصر فى قلب إفريقيا" تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، وبحضور سفراء ونواب سفراء عرب وأفارقة والنائب محمد إسماعيل؛ والنائب البدرى ضيف، والدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، ونواب عن وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة؛ ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة القابضة للنقل البحرى ومدير معهد المصل واللقاح بالعباسية، والنقباء البيطريين بالنقابات الفرعية وعمداء كليات الطب البيطرى وممثلين لشركات الادوية البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلى عن التواصل والتعاون مع أفريقيا تضمن كلمة للرئيس السيسى لربط أواصر الصداقة والتعاون وتنمية إفريقيا، وكلمات للسفراء والمسئولين عن المبادرة وورشة عمل عن فتح أفاق التصدير والتعاون مع الدول الإفريقية وكيفية مد تلك الجسور وتوصيات المؤتمر من للحكومات والشعوب والمجتمع المدنى لتعميق ذلك التعاون.

ووجه النائب محمد إسماعيل – عضو مجلس النواب وامين عام المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح افاق التصدير إلى افريقيا – الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر لخروجها بهذه الصورة المشرفة، فالمبادرة والمؤتمر تواكبا مع النهضة الزراعية التى نعيشها الآن وزراعة مليون ونصف المليون فدان والتوسع الكبير فى الاستزراع السمكى، ووجه التحية للرئيس السيسى الذى اعاد مصر الى قلب افريقيا مرة اخرى، فالرئيس فى كل المحافل الدولية يؤكد على تنمية افريقيا، كما ان رئاسة مصر للاتحاد الافريقى دفع الموجودين اليوم لاطلاق المؤتمر وسوف يخرج المؤتمر بمذكرات تفاهم وتوصيات لفتح الاسواق للمنتجات المصرية فى افريقيا، والان ولأول مرة فى البرلمان هناك لجنة متخصصة للشئون الافريقية لاهمية أفريقيا التى ابتعدنا عنها فى فترة ما، ولكن مصر اليوم تعود بقيادة الرئيس السيسى للاتحاد الافريقى وبقوة، هناك قوى خارجة حاولت ابعاد العرب والافارقة عن قوتهم الحقيقية وثرواتهم ولكننا اليوم نعود وبقوة للتعاون بيينا واستغلال ثرواتنا من اجل بلادنا، داع الدول الافريقيا لاستغلال مورادها الخام والخبرات الكبيرة لابناء القارة فى دعم صناعتنا فى بلادنا، يجب وضع دارسة للسوق العربية والافريقية لتحديد ما تحتاجه مصر وما تحتاجه الدول العربية وتسد هذه الفجوة عن طريق الشراكة بينا.

ومن جانبه رحب صبحى الحفناوى – المتحدث الاعلامى للمؤتمر- بالحضور من السفراء والنواب والنقباء والشركات المصرية، مؤكدا ان مبارة "مصر فى قلب افريقيا" تفعيلا لاتفاقية النيجر للتجارة الحرة مع دول افريقيا وتنطلق لفتح اسواق جديدة لمنتجات المصرية فى افريقيا فى قطاع الادوية البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف وكل المنتجات المصرية، وتبنت المبادرة ومؤتمرها نقابة البيطريين وقناة الحدث اليوم وتحت رعاية وزارة الزراعة.

ووجه الحفناوى العتاب لوزير لوزير الزراعة لعدم حضوره، فحضور السفراء العرب والافارقة كان يحتاج الى تواصل حكومى معه لدعم وفتح الافاق الى افريقيا، موضحا ان افريقيا هى العمق الاستراتيجى لمصر وافريقيا 30 مليون كم2 وبها مليار و200 مليون نسمة من القوة البشرية وثروات، وهناك بعض الصعوبات للتصدير لافريقيا والرئيس السيسى حل الكثير منها والاهم انه كسر الحاجز بينا وبين افريقيا.

وأشار اللواء فوزى رمضان – رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسى- الى ان افريقيا كانت فى وجدان الرئيس عبدالناصر وساعد الدول الافريقية على التحرر، ثم تراجعنا عن افريقيا لفترة ما، ومن خلال عملى فى المغرب موريتانيا شهدت حب تلك الدول لمصر وتقديرها، والرئيس عبد الفتاح السيسى اعاد مصر الى قلب افريقيا بكل قوة وفتح الطريق امامنا، فالدول الافريقية لديها المواد الخام ولدينا الشركات التى تنتج ونشجع التبادل التجارى، والرئيس السيسى كان له رؤية منذ تولى الحكم بعودة مصر لبعدها الاقليمى الافريقى وتواجدها فى افريقيا بقوة.

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أكد على إهتمام الشركات المشاركة اليوم فى التواصل وفتح اسواق فى افريقيا والدول العربية وتحقيق المصالح المشتركة، اليوم تاريخى واتمنى مؤتمرات اخرى لدعم هذا المؤتمر.

قال مايكل وينفورت - سفير اوغندا – انه شرف لى حضور المؤتمر واتاحة الفرصة لى، افريقيا قارة كبيرة وجميلة وعندما يكون لدينا مؤتمر عربى – افريقى فى مصر هى مبادرة كبيرة وهامة، ويسعدنى توجه الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسى لدعم وتنمية العلاقات مع اوغندا، وهذا يسعد الاوغنديين للتعاون الافريقى العربى، يجب علينا جميعا تذليل العقبات امام الاستيراد والتصدير بين بلادنا الافريقية ونشجع على مزيد من العلاقات الطيبة والتبادل التجارى، وعندما تتوسع التجارة بين بلادنا يجب ان يكون للشركات وكلاء فى البلاد الافريقية لدعم هذه التعاون والتبادل التجارى، وسعيد لتشجيع الحكومة المصرية للتصدير وفتح افاق فى افريقيا ودعم التجارة بين بلادنا.

اكد على حضوره مؤتمر الشهر الماضى والذى ارسى عمل خط تجارى للتبادل بين الدول الافريقية يبدأ من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط، مشيرا الى مشكلة ضعف الاعلام فى الدول الافريقية لنشر الصورة ودعم التبادل والتكامل الافريقى، حتى نزيد من التجارة يجب تقوية الاعلام وايجاد لغة توحد الدول الافريقية وتسهل لغة التواصل، وعبر عن سعادة اوغندا للتجارة والتعاون ودعم العلاقات مع مصر.

قال الدكتور محمد القرش – المتحدث الاعلامى لوزارة الزراعة ومقرر المؤتمر – ان اليوم يواكب يوم الغذاء العالمى ومؤتمر اليوم يسير فى نفس الاتجاه، فتكاملنا فى قارتنا الافريقية وفى المنطقة العربية لن يعود بالنفع على منظقتنا وحسب ولكن يعود بالنفع على دول العالم اجمع، وفى المؤتمر العربى الافريقى الاول نهدف الى التكامل من اجل البناء لدولنا وقارتنا، تنعم قارتنا بالتنوع والاختلاف فى الموارد والامكانيات وذلك يفتح بابا للتكامل لبناء بلادنا وتحقيق الرخاء لشعوبنا.

وأشار إلى أن مصر متقدمة زراعيا وبها مراكز زراعية واستنبطت مجموعة كبيرة من التقاوى والاصناف والنظم الزراعية التى تساهم فى زيادة الانتاج بالاضافة الى مصانع الاعلاف التى تجاوزت 1200 مصنع وهم قادرون على سد حاجات منطقتنا بالكامل ومصانع اضافات الاعلاف واللقاحات البيطرية والادوية البيطرية، ولدينا العديد من المزايا نستطيع تقديمها لاشقائنا العرب والافارقة، وانشئت وزارة الزراعة 9 مزارع نموذجية فى افريقيا لنقل الخبرات للمنطقة ولدول العالم اجمع، ووزارة الزراعة حريصة على التعاون والتكامل مع الدول العربية والافريقية تحت قيادة الوزير عزالدين ابوستيت راعى المؤتمر اليوم، وكما قال رئيس غانا السابق لسنا افارقة لاننا ولدنا فى افريقية ولكننا افارقة لان افريقيا ولدت فى قلوبنا.

أعرب الدكتور وينفرد نى اوكاى هاموند – سفير غانا فى مصر – عن سعادته لدعوته للمؤتمر العربى الافريقى الاول تحت شعار " مصر فى قلب افريقيا"، مشيرا الى اعجابه بالمنتجات التى عرضتها شركات الادوية البيطرية المصرية على هامش المؤتمر، والتى تجعل الدول الافريقية تعتمد على مصر فى التكامل واستيراد احتياجاتنا وخلق التكامل بيننا، نحن فى غانا نثمن ونشجع الشراكة مع مصر، وناخذ ما عرض فى المؤتمر ماخذ الجد ونعمل على تحقيقه حتى تستفيد غانا من هذه المنتجات، يجب علينا توحيد لغتنا لتسهيل التعامل والتفاهم، ونشجع التواصل فى المشاريع المشتركة، يجب ان نتوسع فى الروابط والعلاقات بين الدول الافريقية، والفرصة اتيحت لنا من قبل الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى للتعاون والتنمية.

وأشار الى أهمية العمل سويا كابناء قارة واحدة ومستقبل واحد، وما رأيته فى المؤتمر اليوم يشير الى نجاحنا فى التعاون الاقتصادى والتجارى، واشكركم للدعوة وحضورى اليوم وننتظر للمستقبل للعمل على ارض الواقع لنجاح المؤتمر.