أخبار مصر | العامري: المؤتمر العربي الإفريقي صورة مشرفة ويفتح الأسواق لنا وعلى الوزارات المعنية التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العامري: المؤتمر العربي الإفريقي صورة مشرفة ويفتح الأسواق لنا وعلى الوزارات المعنية التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب والرئيس الشرفى للمؤتمر، إن المؤتمر العربى الإفريقى لفتح أفاق التصدير إلى إفريقيا والنابع من مبادرة "مصر فى قلب إفريقيا"، خرج اليوم بشكل مشرف لمصر أمام السفراء العرب والأفارقة والشركات الإفريقية، ومتماشيا مع توجيهات الرئيس السيسى بأن مصر تدعم إفريقيا وتساهم فى تنميتها خاصة أن إفريقيا غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، ومصر دولة كبيرة فى مجالات كثيرة منها الثروة الحيوانية والزراعية وصناعة الادوية البيطرية واللقاحات والامصال البيطرية والأعلاف وإضافات الأعلاف.

وتابع العامري في كلمته، نستطيع فتح أسواق فى أفريقيا، وهى مبادرة طيبة تبنتها النقابة العامة للاطباء البيطريين وتستمد الروح والفكرة من القيادة السياسية لفتح الافاق الجديدة فى افريقيا.

وتمنى العامرى أن تتواصل الوزارات المعنية كالزراعة والصحة والتجارة والصناعة الخارجية لاهمية الملف، والذين تم دعوتهم وتغيبوا، وحضر ممثلين لوزير الزراعة، فوجود الوزراء وسط هؤلاء السفراء العرب والافارقة هام لأنهم اصحاب القرار، فالمؤتمر جمع الخبراء والمتخصصين والشركات المصرية وهى أكثر من 38 شركة تعمل فى تلك المجالات وهى صناعة وطنية يجب مساندتها للخروج والانتشار فى افريقيا، والذين حضروا من الدول العربية والافريقية تتطلعوا للتعاون المشترك مع مصر، فحضور الوزارات كالصحة مثلا يسهل موضوع التراخيص وحل المشاكل التى عرضتها ورشة العمل التى تواجه التصدير، متمنيا من تلك الوزارات التى تعمل على مستوى السرعة والانجاز الذى ينتهجه الرئيس السيسى فى محور تنمية والتواصل مع افريقيا.

أقيم اليوم المؤتمر العربى الإفريقى الأول لفتح آفاق التصدير لافريقيا والذى خرج من مبادرة "مصر فى قلب افريقيا" تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور عز الدين ابوستيت، وبحضور سفراء ونواب سفراء عرب وأفارقة والنائب محمد اسماعيل؛ والنائب البدرى ضيف، والدكتور خالد العامرى نقيب الاطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، ونواب عن وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة؛ ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة القابضة للنقل البحرى ومدير معهد المصل واللقاح بالعباسية، والنقباء البيطريين بالنقابات الفرعية وعمداء كليات الطب البيطرى وممثلين لشركات الادوية البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف.