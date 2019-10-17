شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: انتهينا من مسودة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعا مع المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، بسمة الميمان، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية.

وقالت «المشاط» إن مصر انتهت من إعداد مسودة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة التي أعدتها وزارة السياحة المصرية على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري، وذلك بناء على تكليف من المجلس الوزارى العربى للسياحة الذي ترأسته مصر في ديسمبر الماضى في مدينة الإسكندرية.

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وأوضحت الوزيرة أن مسودة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة تم توزيعها على الدول العربية خلال الاجتماع الـ٤٥ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عُقد بالقاهرة في مارس الماضى، مشيرةً إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار كل ملاحظات الدول على المسودة وتم تسليم الاستراتيجية بعد تنقيحها للجامعة العربية.

وطلبت الوزيرة من المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية عقد ورشة عمل مشتركة بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية وجامعة الدول العربية لمناقشة هذه الاستراتيجية بصورة أوسع.

وقامت الوزيرة بإهداء المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية نسخة من تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على إطلاقه في نوفمبر الماضى.

واقترحت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية إمكانية التعاون مع الوزارة في تنفيذ مشروع الحسابات الفرعية للسياحة.