شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات رئاسية بالقضاء على شكاوى الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هدف الوزارة حاليًا الوصول إلى نسبة صفر فى شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك، والتى تباينت فى الفترة الأخيرة بسبب أشهر الصيف التى يرتفع فيها الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية مقارنة بباقى أشهر السنة.

وقالت مصادر مطلعة إن «شاكر» أبلغ رؤساء شركات التوزيع، خلال اجتماعه معهم، أمس الأول، بصدور تعليمات رئاسية بضرورة ضبط قراءات وفواتير الكهرباء.

وأضاف: «إذا لم نستطع الوصول لزيرو شكاوى.. لابد أن نصل إلى زيرو شكاوى مُعلَّقة لم يتم بحثها والرد عليها».

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ولفتت المصادر إلى أن وزير الكهرباء طالب بزيادة التعاون بين شركات الكهرباء وشركة شعاع التى تم إسناد مهمة قراءة العدادات إليها، قائلًا: «نجاح الشركة سيكون نجاحًا للجميع»، وأكد أيضًا ضرورة وضع خطة لتغيير العدادات القديمة لتصبح مسبقة الدفع.

وتابع «شاكر»، خلال الاجتماع، أن أى مواطن لديه شكوى من الاستهلاك عليه أن يتوجه إلى فرع شركة التوزيع التى يتبعها أو إبلاغ الخط الساخن، مؤكدًا أنه أعطى تعليمات مشددة لكل قيادات شركات توزيع الكهرباء ببحث أى شكوى والرد عليها فى اليوم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن «شاكر» شدد على تكليف كل الشركات ببحث أى شكاوى ترد إليها من فواتير استهلاك الكهرباء، مع ضرورة معاملة المواطنين بشكل لائق يترجم مدى تضامن الدولة مع أى مشكلة يواجهها المواطن مع مرفق الكهرباء.

وتلقت الوزارة عبر الخط الساخن 121 الخاص بشكاوى الكهرباء 1.8 مليون شكوى خلال الأشهر الماضية، منها 260.75 ألف شكوى من فواتير الاستهلاك تم بحثها، و501 ألف شكوى من حساب الفاتورة، و265 ألف مكالمة للإبلاغ عن قراءة العدادات، و17 ألفًا و878 بلاغًا عن سرقة تيار فى وحدات سكنية وتجارية، بينما ضبط مسؤولو الضبطية القضائية فى شركات توزيع الكهرباء 252 ألف واقعة سرقة تيار ومخالفة لشروط التعاقد فى الفترة الأخيرة فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، وبلغت القيمة التقديرية لمحاضر سرقة التيار مليارًا و624 مليون جنيه، وتم تحصيل مليار و125 مليون جنيه حتى الآن، وبلغت كمية التيار الكهربى التى سُجلت نتيجة سرقات التيار 515.9 مليون كيلووات/ ساعة.