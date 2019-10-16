شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: سيدة سيئة السمعة وراء مقتل شاب على يد شقيقه في «تلبانة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، خضوع السيدة المحرضة على مقتل شاب على يد شقيقه بعد وصلة تعذيب، في قرية «تلبانة» بالمنصورة، أمام النيابة العامة للتحقيق.
وأضاف «شاروبيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الجناة بعد الاعتداء على الضحية ذهبوا به إلى مستشفى حميات المنصورة، إلا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، وعندما علموا بذلك عادوا به مرة أخرى.
وأوضح «شاروبيم» أن السيدة المحرضة على الجريمة معروفة بسمعة غير طيبة، كما أنها لها نفوذ داخل القرية.
وأكد محافظ الدقهلية، عودة الاستقرار إلى قرية «تلبانة» مرة أخرى، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الموجودة في القرية تسعى إلى استمرار على الاستقرار والأمن في القرية.
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