شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية» تنفي ظهور حالات التهاب سحائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، ظهور أي حالة إصابة بالالتهاب السحائي في المحافظة، لافتا إلى تأكيد وزارة الصحة في بيان رسمى عدم ظهور أي حالات في الإسكندرية.

وقال «مكي»، في بيان صحفي، الأربعاء، أن مديرية الصحة تقدم التطعيمات بانتظام للأطفال والتلاميذ بالمدارس، خاصة في المراحل الدراسية الأولى: رياض أطفال وابتدائى وإعدادي وثانوي.

وأهاب «مكى» بالمواطنين بعدم الانسياق نحو أي شائعات من انتشار المرض بين المحافظات.