شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: السيسي شديد الانضباط في حديثه عن إثيوبيا و«سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن قضية بناء «سد النهضة» الإثيوبي، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لآبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة «نوبل للسلام» قد يُساهدم في حل قضية «سد النهضة».

وأوضح المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديد الانضباط دائمًا في حديثه عن إثيوبيا و«سد النهضة» رغم تعثر المفاوضات.