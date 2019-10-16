شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: فيلم «الممر» أحيا الشعور بحرب أكتوبر بقوة من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن «فيلم الممر، أحيا الشعور بحرب أكتور 1973 بقوة من جديد لدى الشعب المصري»، مشيرًا إلى «أن إسرائيل لم ترتاح لفيلم الممر»، مؤكدًا أنها لم تتغير ولكن أصبحت على ثقة بأن الشعب المصري يميل للسلام الآن.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن معركة الدبابات التي شهدتها حرب أكتوبر 1973، كانت أقوى معارك معارك الدبابات منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لم توثق كاملة حتى الآن، لافتًا إلى أن عملية بناء حائط الصواريخ كانت أهم مقدمات حرب أكتوبر 1973.

وأوضح الفقي أن «وزير الحربية، الفريق محمد فوزي، هو الذي جمع شتات الجيش بعد 1967، كما أن لوزير الخارجية الأسبق، محمود رياض، دورًا كبيرًا في الاستعداد لحرب أكتوبر 1973، كونه من أصل عسكري».