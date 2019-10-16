شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من مدير هيئة التعمير بعد الاستقالة من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الاستقالة التي تقدم بها للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي «ليست مسببة»، وليست لها علاقة بإدارة ملفات تتعلق بالهيئة، ولكنها أسباب شخصية فقط. وأضاف «حلمي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لقد تعبت على مدار أكثر من عامين في العمل كمدير تنفيذي لهيئة التعمير، التي أعتبرها فترة طويلة في إدارة إحدى أهم الهيئات التابعة لوزارة الزراعة، وقمت بدور كبير في العمل بكل أمانة ومن حقي أن أستريح»، مشددًا على أنه لا صحة لما تم تداوله حول علاقة إدارة الهيئة بملف أراضي طرح النهر أو التصرفات عليه.

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