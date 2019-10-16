شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ عن لحظة تكريم عمرو دياب: «ده بقا أصغر مني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الفنان عمرو دياب، خلال فاعليات مهرجان الرياض المقام حاليًا بالمملكة.

وحرص المستشار تركي أل الشيخ على مداعبة النجم المصري عمرو دياب، لحظة التكريم، قائلًا له «ده بقا أصغر مني».

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من جانبه أعرب المطرب عمرو دياب عن سعادته بتكريمه في مهرجان الرياض، ودعا المستشار تركي آل الشيخ إلى العودة للتعاون الفني مرة أخرى.

وأضاف النجم المصري، أن هذا التكريم «يعد من أفضل التكريمات التي حصلت عليها، أنا دائم الحضور إلى الرياض، لكن هذه المرة الشكل مختلف، حيث وجدت المهرجان أفضل من مهرجانات حضرتها في أوروبا».

وقالت الفنانة دينا الشربيني، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «قد إيه إحنا مبسوطين إننا في الرياض، وقد إيه المهرجان في الرياض يضاهي المهرجانات الأوروبية».