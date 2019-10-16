شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة العتيبي تكشف تفاصيل دخولها عالم الفن حتى أصبحت أول مغنية «أوبرا سعودية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت بسمة العتيبي، أول مغنية أوبرا سعودية وممثلة في هوليوود، إنها وُلدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت تُعني منذ سن الـ 7 أعوام، وكانت تقوم بالغناء دائما في الإذاعة المدرسية أثناء وجودها بالمدرسة، وعندما جاءت إلى أمريكا كان عمرها 12 عامًا، ولم تكن تعرف اللغة الإنجليزية على الإطلاق.

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وأضافت «العتيبي»، خلال حوارها في برنامج «تين هوليوود»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنها تعلمت اللغة الإنجليزية من خلال الأغاني والأفلام الأجنبية، وعندما صار عمرها 16 عامًا أصبحت متميزة باللغة الإنجليزية وطرحت أول ألبوم غنائي لها، موضحة أنها دخلت مجال الأوبرا عن طريق الصدفة.

وتابعت: «كنت جالسة في المطبخ بسوى الأكل مع والدتي، وبقيت أطلع حبة أصوات، ماما قالتلي صوتك حلو في الأوبرا، أنا بحب كل المغنيين الأجانب وكل واحد ليه أسلوبه في الغناء، بس المفضلة بالنسبة لي هي الفنانة ريحانة، لأن صوتها عميق وبتغني أوبرا وبوب، ونفس الاستايل بتاعي».

وعن الفنانات العرب المفضلات لها، قالت :«بحب كل العرب والله بس أنا بحب أكتر حاجة أحلام الشمسي، ومن الناس القديمة أم كلثوم»، وقامت بغناء على الهواء أغنية «رجعوني عنيك لأيامي اللي راحوا».