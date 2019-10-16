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البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والرسل في بلجيكا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، مذابح ومعمودية وأيقونات كاتدرائية السيدة العذراء والآباء الرسل بلوفان ببلجيكا، كما دشن قداسته مذبح وأيقونات كنيسة القديس الأنبا بولا والآباء السواح بالكاتدرائية ذاتها، وصلى قداسته بعدها القداس الإلهي بالكاتدرائية المدشنة.

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شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا وأعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا.

يأتي تدشين الكاتدرائية في ثاني أيام زيارة قداسة البابا لبلجيكا، ويقوم قداسة البابا منذ الأربعاء الماضي بجولة رعوية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا بدأها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا كما التقى عددًا من المسؤولين الرسميين بفرنسا كما زار سفارتينا بباريس بروكسيل.

وعقب القداس ألقيت عدة كلمات ورتل كورال أطفال وكورال شباب مجموعة من الترانيم، كما قدم ثلاثة من العازفين فقرة موسيقية مميزة.

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