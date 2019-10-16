شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشهد بدء زراعة 100 فدان لشباب سيوة بالتعاون مع منظمة فاو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، انطلاق وبدء مشروع زراعة ١٠٠ فدان بالنخيل والزيتون بمنطقة أبوشروف شرق واحة سيوة وتوزيعها على الشباب بالتعاون مع منظمة فاو وتقديمها للدعم الفنى للمشروع وتدريب ١٠٠ شاب على الزراعة والري الحديث بالتنقيط.

وأطلق محافظ مطروح شارة البدء بزرع شتلة زيتون بالموقع للبدء بالمرحلة الأولى للمشروع بمساحة ٣٠ فدان مع الإعداد لزيادة المساحة إلى اكثر من ١٠٠ فدان من خلال بئر عميقة على بعد ٥٠٠ متر.

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ووجه محافظ مطروح بدراسة طبيعة مياه الري علميا ودرجة حرارتها المناسبة لرى الزراعات المستهدفة من النخيل والزيتون وإقامة حوض تبريد للمياه لتحقيق الاستدامة، مع تقديم كل الدعم للشباب وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من المشروع وتوفير مصدر اقتصادى للشباب مع دعم جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية.

وأكد أنه سيتم توزيع أرض المشروع لشباب سيوة من خلال التعاون مع مشايخ سيوة في وضع الضوابط والشروط المقننة لحصول الشباب على قطع الأرض التي سيتم توزيعها بما يحقق الرضا لجميع المتقدمين للاستفادة من المشروع، وضرورة الاستفادة من التدريب العملى الذي نظمته «فاو» وخبرات مزارعي سيوة مع استمرار المتابعة للمشروع وإزالة كافة العقبات، مقدما الشكر لجهود القوات المسلحة في إزالة التعديات على أرض المشروع واستعادتها لشباب سيوة، والشكر لمنظمة الفاو على تعاونها مع محافظة مطروح.

بينما أوضح المهندس محمد يعقوب، مساعد ممثل «فاو» للبرامج أن المشروع يأتى بالتعاون مع محافظة مطروح ووزارتى الزراعة والرى ومنظمة فاو التي تقوم بتدريب الشباب وتوفير الدعم الفنى، موضحة أن المشروع بدء منذ ٢٠٠٨ ولم يتم تنفيذه لوجود عدة من معوقات وتعد على أرض المشروع تمت إزالتها.