شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: تحدثت للبرلمان الأوروبي عن دور مصر في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول زيارته للبرلمان الأوروبي. وقال خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد «قمت بزيارة لفرنسا وبلجيكا، فهناك مئات من الأسر القبطية المتواجدة هنا، وتقابلت هنا مع رئيس البرلمان الأوروبي وممثلي الأحزاب، حيث كانت فرصة للتعرف على دور مصر في مواجهة الإرهاب، ومشروعات التنمية التي تنفذها»، مضيفا: «وضحت الصورة لرئيس البرلمان، خاصة بشأن البيانات الخاطئة حول الأوضاع المصرية التي تروجها بعض وسائل الإعلام، وأكدت أننا نحل مشاكلنا في إطار الأسرة الواحدة».

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