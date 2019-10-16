وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يزور مدارس الدمج في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار وفد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عددًا من مدارس الدمج في الإسكندرية، للاطلاع على جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الملف.
ضم الوفد سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سوركوش، وممثل منظمة يونيسف في مصر، برونو مايس، وهالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، والمهندس أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة.
التقى الوفد عددا من أعضاء هيئة التدريس الذين تحدثوا عن اهتمام الوزارة برفع كفاءاتهم في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
حضر الوفد عددًا من الحصص الدراسية والأنشطة التربوية والدعم المقدم في غرف المصادر، وأثنى الحضور على اهتمام الوزارة بالمنظومة التربوية لدعم هؤلاء الطلاب.
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