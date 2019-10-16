شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا للتقلبات الجوية المتوقعة.. المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة، تحسباً لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط.

كما كلّف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعوق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق وإجراء صيانة دورية للمعدات الثقيلة ومراجعة جميع الخدمات بمراكز الإغاثة والإيواء.

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وأكد المحافظ على تفعيل غرفة الأزمات والكوراث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية وربطها بشبكة اتصال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما كلف المحافظ مديرية الموارد المائية والرى بالعمل على تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية وإزالة كافة المخلفات بها ووضع برنامج للطوارئ يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتى الترع والمصارف، مع التنسيق المسبق لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمواقع الحرجة لمواجهة الأزمة.

وكان مركز التنبؤ بقطاع التخطيط قد أعلن أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اليوم، الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر2019، لحالة من من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصحبها سقوط أمطار على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد تصل إلى حد السيول.