شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «العالم يعارض عدوان أردوغان على سوريا.. وقطر وداعش يسانداه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن دول العالم بأكمله تقف ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعد عدوانه على سوريا، باستثناء قطر و«داعش»، فهم جميعا في صف واحد.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أول مواجهة بين الجيش العربي والسوري والعدوان التركي حدثت اليوم بشكل محدود»، مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري عقد اتفاقا مع الأكراد لمواجهة العدوان التركي في شمال سوريا.

وأشار إلى أن أردوغان تراجع عن مهاجمة مدينة عين العرب السورية، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا: «أردوغان دلدول ترامب».