شكرا لقرائتكم خبر عن موقع محتوى .. يعمل علي زيادة الوعي المعرفي والثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق موقع محتوى muhtwa.com في شهر فبراير من عام 2017 لكي يكون بمثابة نافذة إعلامية يطل من خلالها القارئ المصري والعربي على كافة المعلومات والمعارف الهامة في التخصصات والأقسام المختلفة التي يتضمنها الموقع، وقد استطاع محتوى الوصول إلى مكانة مميزة لدى جميع الزائرين كما تصدر المراتب الأولى في محرك البحث جوجل.

ويتميز موقع محتوى بتصميمه المميز الذي يغلب عليه الإحترافية والبساطة والوضوح حيث يستطيع القراء التنقل بين أقسامه وتصنيفاته بسهولة كما يجدون بين مقالات الموقع بحر واسع من المعارف الهامة التي يكتسبون منها الكثير من المعلومات القيمة في مختلف نواحي الحياة.

وقد ساهم في تطوير موقع محتوى مجموعة من المحررين المميزين في مختلف المجالات والذي يعملون على تقديم وشرح المعلومات إلى القراء بشكل مبسط من خلال تقسيم المقالة إلى عدد من العناوين الفرعية والتي يتولى كل عنوان منها تفسير وشرح جزئية معينة.

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وينقسم محتوى إلى أثنى عشر قسم رئيسي يندرج منهم 61 تصنيف فرعي يتنوع ما بين "ديكور، أزياء وموضة، توقعات الأبراج، تفسير الاحلام والرؤى، الأدعية" كما يوجد أقسام التكنولوجيا والموبايلات والتطبيقات الحديثة إضافة إلى الأقسام الخاصة بالصور والرسائل والمعلومات العامة.

ويعتبر قسم دليل الأدوية واحد من أهم أقسام الموقع والذي يمكن من خلالها الاستدلال على الاستخدامات المختلفة الادوية ودواعي استعمالها كذلك يقدم الموقع السعر الخاص بها لكي يساعد القراء في استبيان كافة المعلومات عنها بما يساهم في رفع الوعي الصحي ومكافحة انتشار العدوى والفيروسات.

ويحتل قسم تردد القنوات مكانة متقدمة في الموقع حيث يحصل من خلاله القراء على الترددات الخاصة بالقنوات الجديدة والقديمة كما يتعرفون على جدول برامج القنوات والخريطة الخاصة بها إضافة إلى مميزاتها.

ولا يمكن إغفال دور محتوى في زيادة الوعي المعرفي والثقافي لدى زائريه من خلال دعم المشاركة التفاعلية لكافة قراء الموقع وذلك عن طريق السماح لهم بطرح تعليقاتهم واستفساراتهم المختلفة في كافة المواضيع والقضايا مما يضمن الوصول إلى الأهداف الإعلامية المطلوبة ويدعم طرق التوصل بهدف إرضاء القراء والفوز بثقتهم.