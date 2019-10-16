شكرا لقرائتكم خبر عن «سلفني شكرًا» .. كيف تحصل على شحن إضافي لعداد الكهرباء بمنزلك بعد نفاد الرصيد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع في القرى.

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وقال حمزة خلال لقاء تليفزيوني: «هناك اتجاه باستبدال العدادات التقليدية أخرى تكنولوجية، والتي تشمل نوعين، أحدهما مسبوق الدفع بالكارت، والآخر العداد الذكي»، مضيفا «العدادات التكنولوجية لا تحتاج إلى العنصر البشري، والفارق بين العداد الذكي ومسبوق الدفع أن الأول يكون متصلا بشكل مباشر بفرع شركة الكهرباء».

وتابع: «لدينا خطة لإطلاق تطبيق عبر الهاتف يستخدم في شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع»، مشيرا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تمنح إنذارا قبل انتهاء الشحن، فضلا عن أن ما يروج حول حتمية شحن الكارت في بداية الشهر خاطئ.

وأوضح أنه حال نفاد شحن العداد مسبوق الدفع، يمكن الحصول على شحن إضافي، لمدة 24 ساعة على طريقة «سلفني شكرا»، عبر وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد.