شكرا لقرائتكم خبر عن عندك مشكلة في قراءة فواتير الكهرباء .. 3 طرق لحل الأزمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، طرق فحص العدادات لتجنب القراءات الخاطئة.

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وقال حمزة خلال لقاء تليفزيوني: «عند الشك في قيمة فاتورة الكهرباء، يجب المقارنة بين القراءة الحالية للعداد، المتواجدة بالإيصال، وقراءة العداد نفسه، والتي يجب أن تكون أعلى من قراءة الإيصال، وحال حدوث العكس، تكون القراءة خاطئة».

وتابع «حال وجود مشكلة في فواتير الكهرباء، يمكن التقدم بشكوى عبر الاتصال برقم 121 أو باستخدام تطبيق شكاوى الكهرباء عبر الهاتف المحمول، فضلا عن إتاحة شركات الكهرباء التواصل مع المواطنين عبر خدمة واتساب للإبلاغ عن المشكلات والشكاوى»، مشيرًا إلى أن خدمة الاتصال عبر 121 تستقبل الشكاوى الخاصة بسرقة التيار الكهربائي.