شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تحذر المسافرين المصريين: جواز سفرك يجب أن يكون صالحًا لمدة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأنه لوحظ رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين بالدخول لدى وصولهم من موانئ الوصول ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها، نظراً لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن 6 أشهر، حيث ترجع سلطات تلك الدول ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للنقل الجوي (الإياتا) والتي تقضى بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.

وأهاب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان، الأربعاء، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج بضرورة الالتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن (6 أشهر)، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر، كما تتمسك الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانئ الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن 6 أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.