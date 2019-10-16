شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة "الالتهاب السحائى".. الطالبة "تولاى": أنا كويسة وراجعة لأصحابى قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشى، وخلود زهران، فيديو للطالبة تولاى إيهاب، والذى أشيع كذباً إصابتها بالالتهاب السحائى.

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وقالت الطالبة: "أنا تولاى إيهاب الطالبة بمدرسة مصطفى النجار، أنا الحمد لله بقيت كويسة جدا النهاردة وأحب أشكر كل حد اهتم بيا، واتصل بيا، وسأل عليا، وشكرا جدا ليكم وأنا إن شاء الله راجعة مدرستى قريب لأصحابى، وإن شاء الله هشوفهم قريب جدا، وهم هيشوفونى قريب جداً".

وكان يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، زارا الطالبة تولاى إيهاب محمد عوض، اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأكد بيان صادر من مديرية التعليم بالإسكندرية، أن نتيجة الفحص الإكلينيكى والمعملى، جاءت سلبية، حيث تعانى الطالبة من التهاب دماغى غير معد، نتيجة إصابتها بفيروس معوى، وليس له علاقة بالالتهاب السحائى.