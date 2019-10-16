شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الإسكندرية": الدراسة منتظمة.. وشائعة "الالتهاب السحائى" مصدرها إخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، كافة الشائعات التى رددتها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية وتزعم تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة على خليفه شائعة ظهور حالات اشتباه بمرض الالتهاب السحائى.

وقال الديب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم إغلاق أى فصل دراسى أو مدرسة فى محافظة الإسكندرية والعملية التعلمية تسير بشكل طبيعى بجميع المدارس، داعيا أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات التى هدفها إثارة القلق فى نفوس الطلاب وعائلاتهم، لافتاً إلى أن المديرية أتمت كافة الاستعدادات وتتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، أن المديرية قد قامت بالاستعداد لذلك قبل بداية العام الدراسى، برش وتطهير المدارس كلها بالمبيدات، منعا لانتشار الميكروبات، ويتم حاليا إعادة تطهير كافة المدارس، حرصا على سلامة الطلاب، موضحاً أنه أصدر تعليمات بمنع بيع الأطعمة، التى تحتوى على مواد حافظة داخل المدرسة، منعا لانتشار أى أمراض، كما أكد على تواجد دائم للطبيب والزائر الصحى داخل المدرسة للكشف المبدئى فورا على أى طالب، يعانى من أى أعراض و يتم تحويله مباشرة إلى الطبيب المختص.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه إلى الآن لم تسجل مدارس الإسكندرية أى حالة للالتهاب السحائى الوبائى، وجميع النتائج كانت سلبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية، موضحا أنه لا يوجد أيا من الطلاب المشتبه بهم تعرضوا لأعراض الإصابة داخل المدرسة ، بل تم إحالتهم فى فترة عدم تواجدهم بالمدرسة وعن طريق ذويهم.