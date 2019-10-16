"اقتصادية الوفد" تشيد بإجراءات الحكومة لدعم محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، بالإجراءات الاجتماعية التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم محدودي الدخل، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، دخول 134 ألفًا أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"بصرف المساعدات النقدية لهم وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري في إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدي.

وأضاف قنديل في تصريحات صحفية، أن إجمالي ما يتم انفاقه حاليًا في برامج الدعم النقدى "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" يصل إلى 1.4 مليار جنيه، مشيرا إلى طمأنة الرئيس عبدالفتاح السيسي محدودي الدخل بمتابعته الشخصية لمشكلة تنقية البطاقات التموينية وإشارته إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف خالد أن وزارة التموين أعلنت أنها بدأت في بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، وأعلنت استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين على محددات الاستبعاد بمراحلها الأربع، وإجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع التموينية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، كما قرر الرئيس، رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

وأوضح رئيس اقتصادية الوفد أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة تؤكد أن القيادة السياسية تضع دائما نُصب أعينها مصلحة المواطن المصري بحيث تقلل قدر الإمكان من أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة، والذي يحقق كل يوم مزيد من النجاحات.