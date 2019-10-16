مصر للطيران: المؤتمر والمعرض العالمي للطيران الإنساني يستهدف تبادل الفكر والرؤى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الدورة الـ11 للمؤتمر والمعرض العالمي للطيران الإنساني، تمثل فرصة حقيقية للمشاركين من جميع أنحاء العالم لتبادل الفكر والرؤى وطرح القضايا التي تخص مستقبل السلامة الجوية والطيران الإنساني لمواجهه تحديات صناعة النقل وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوى.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ ويستمر 3 أيام بمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها "منظمة الطيران المدني الدولية، واتحاد النقل الجوي الدولي، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران، واتحاد الطيارين، ومنظمة السلامة الجوية، بالإضافة إلى سلطات الطيران المدني العربية والإفريقية وبحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال الطيران الإنساني.

وشدد رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، على ضرورة وضع استراتيجيات شاملة تحقق الارتقاء بمستوى صناعة الطيران وإعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والحفاظ على البيئة والعمل بصفة مستمرة على التحديث والابتكار وتوحيد الفكر والجهد لإقامة المشروعات المشتركة من أجل تعزيز الطيران الإنسانى وجعله أكثر أمانًا، والعمل معًا من أجل الإعداد الجيد لتبادل الخبرات ورفع مستويات التدريب والتقييم المستمر لرفع كفاءة مجموعات العاملين في هذا المجال واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع برامج مشتركة لسهولة تبادل المعلومات المناخية والاستعداد المبكر لمواجهة الكوارث وتطبيق أنظمة ملاحية عالية الدقة في ظل تكدس الطرق الجوية والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه الطيران الإنساني.

وأعرب جوهر عن سعادته لانعقاد هذا الحدث الهام للعام الثاني على التوالي بمصر واختيار مدينة السلام شرم الشيخ بما يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالدور البارز للبرنامج الغذائي للأمم المتحدة في المجال الإنساني والإغاثي في العالم.

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وأكد جوهر أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدائم بين مصر والأمم المتحدة فيما يخص العمليات الإنسانية بوجه عام وقوات حفظ السلام والطيران الإنساني بوجه خاص.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة التي تواجه الطيران الإنساني واستخدام التقنيات الحديثة لوصول الخدمات الجوية الإنسانية إلى المناطق النائية والمتضررة لإمدادها بالمعونات والمساعدات بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الجديدة المطروحة بشأن مستقبل السلامة الجوية لتحسين كفاءة العمليات الجوية الإنسانية لسهولة القيام بدورها الفعال في الاستجابة للأزمات الإنسانية بشكل سريع وخاصة نقل الإمدادات في حالات الطوارئ والكوارث الكبرى.

وأوضح بيان لوزارة الطيران المدني، اليوم، أن انعقاد المؤتمر في مصر يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة في المبادرات والاجتماعات الدولية التي تستهدف خدمة الإنسانية على كافة الأاصعدة وفي جميع المجالات وبخاصة في مجال صناعة النقل الجوى لكونه من أكبر الصناعات على مستوى العالم ولما يحظى به الطيران المدني من دور كبير وفعال في دعم الإنسانية اقتصاديًا واجتماعيًا.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران هي الناقل الرسمي لهذا الحدث والتي عقدت فعالياته السابقة بـمصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والأردن والمغرب وسويسرا وإسبانيا، والبرتغال وساهمت توصياته السابقة في تمهيد الطريق لطرح مبادرات جديدة بشأن السلامة، وتحسين الكفاءة في العمليات الجوية الإنسانية.

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