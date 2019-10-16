نشرة الحوادث المسائية.. حريق "دائري الوراق" ومقتل فتاة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط متهم بـ23 واقعة نصب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بارتكاب عدد 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم.

تأجيل طعون المتهمين في قضية "مغارة سوهاج" لـ18 ديمسبر

أجلت محكمة النقض، أولى جلسات الموضوع الخاصة بطعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لجلسة 18 ديسمبر.

إطفاء في حريق "دائري الوراق"

التاسعة والنصف صباح الأربعاء، سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري اتجاه منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة وسط تواجد رجال الشرطة والمرور لملاحظة الحالة الأمنية والمرورية على حد سواء حيث الذروة الصباحية حتى لاحظ أحد رجال الأمن تصاعد أدخنة كثيفة على مقربة من الطريق الحيوي، لتتبدل الأمور.

قضاة أفارقة في زيارة لمحكمة النقض

استقبلت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، 20 قاضيًا من مختلف الدول الإفريقية، ضمن برنامج التعاون بين مركز الدراسات القضائية والدولة الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

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تأجيل إعادة محاكمة 46 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" لـ13نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة 13 نوفمبر للمرافعة.

العثور على جثة فتاة في الحوامدية

أمرت نيابة الجيزة، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة لفتاة، داخل جوال في الحوامدية، مصابة بـ30 طعنة في أنحاء جسدها.

رئيس النيابة الإدارية يفتتح مقر جديد بمدينة العبور

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور، وبحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور.

سقوط عصابة الهواتف المحمولة في باب الشعرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين، كونا عصابة سرقة الهواتف المحمولة في باب الشعرية.

رئيس نادي القضاة يهنأ مستشاري المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبي

زار رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سعيد مرعي؛ لتهنئته بـ"اليوبيل الذهبي" لمرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة.