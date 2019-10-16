أخبار مصر | يوسف العبد يشكر المساهمين في مبادرة "مصر في قلب إفريقيا" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف العبد يشكر المساهمين في مبادرة "مصر في قلب إفريقيا" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر الدكتور يوسف العبد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الإفريقى الأول لفتح أفاق التصدير لإفريقيا، الحضور من سفراء غانا وأوغندا ونائب سفير المغرب والمستشار الإعلامى لسفارة ليبيا ورئيس جالية جنوب افريقيا ومستشار سفير الجزائر والدكتورة رولا شعبان رئيس نقيب بيطريين الإمارات والوفد الجزائرى والشركات التشادية وسيراليون وغانا ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومعاهد البحوث والامصال والنقباء الفرعيين والشركات المصرية التى ساهمات فى مبادرة مصر فى قلب إفريقيا، في المؤتمر العربي الإفريقي الأول لفتح الأسواق للتصدير لإفريقيا الذى خرج من رحم المبادرة.

وأوضح إننا اليوم نجتمع لفتح أسواق للشركات الوطنية المصرية فى إفريقيا، ودعم التواصل والصداقة وتنمية القارة تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومبادرة مصر فى قلب إفريقيا ومؤتمرها العربى الإفريقى الأول لفتح أفاق التصدير لإفريقيا، والمؤتمر اللبنة الأولى للانفتاح وفتح الأسواق الإفريقية للمنتجات المصرية وتنمية الصناعة الوطنية والتصدير وفتح أبواب الرزق للشباب وعودة مصر لريادتها فى إفريقيا.

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وأشار إلى أن حضور دكتور محمد القرش ودكتور سعد موسى يثبت اهتمام وزارة الزراعة بالملف وكيف كانت الوزراة سباقة لرعاية المؤتمر لأهميته لمصر، فمصلحة مصر فوق كل اعتبار وكلنا هنا فى هذه المبادرة لتنمية اقتصاد مصر ودفع عجلة الاقتصاد وفتح افاق التعاون بيننا وبين دولنا العربية والافريقية الشقيقة، ومصر ترحب باشقائها، وفعلا اشعر بعودة مصر لريادتها وتواصلها مع أشقائها العرب والأفارقة، اليوم ندشن التعاون التجارى والاكاديمى وتبادل المنح الدراسية من جامعة القاهرة تحت عمادة الدكتور خالد العامرى للطلاب الافارقة.

وأكد العبد على التعاون الكبير من السفارات العربية والترحاب الشديدة الذى لاقته المبادرة، متمنيا للمؤتمر القادم ان يكون فى احدى الدول العربية أوالافريقية لتنمية المبادرة وتفعيلها، فالنقابة العامة للاطباء البيطريين بيت خبرة للوطن وتقدم محاور واستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والاطباء البيطريين جنود مجهولة فى ميدان الوطن والبناء.

وأقيم اليوم المؤتمر العربى الافريقى الاول لفتح آفاق التصدير لافريقيا والذى خرج من مبادرة "مصر فى قلب افريقيا" تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور عز الدين ابوستيت، وبحضور سفراء ونواب سفراء عرب وأفارقة والنائب محمد اسماعيل؛ والنائب البدرى ضيف، والدكتور خالد العامرى نقيب الاطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، ونواب عن وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقوات المسلحة؛ ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة القابضة للنقل البحرى ومدير معهد المصل واللقاح بالعباسية، والنقباء البيطريين بالنقابات الفرعية وعمداء كليات الطب البيطرى وممثلين لشركات الادوية البيطرية والاعلاف واضافات الاعلاف.