شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن مسابقة «Science Stars» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن أول مسابقة علمية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و16 عامًا في المدارس الشريكة، خلال المنتدى السنوي لمديري المدارس، والذي يجمع بين المسؤولين الحكوميين وقادة المدارس وممثلي الجهات المانحة من المملكة المتحدة والذي حضره أيضًا سير جيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر.

Advertisements

على المرشحين بالمسابقة أن يكونوا في الصفوف 10 أو 11 أو 12، وملتحقين بإحدى المدارس الشريكة بالمجلس الثقافي البريطاني، وعلى الطلاب تقديم طلب يتضمن المفهوم العلمي الذي اختاروه في أي موضوع في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب «STEM» قبل 23 نوفمبر من خلال الرابط https://www.surveymonkey.com/r/V587VS9 لتقديمه في وقت لاحق من خلال عرض تقديمي مدته 3 دقائق.

ويعقد احتفال مسابقة Science Stars النهائي في 27 فبراير 2020، يقدم به الطلاب المختارون مفهومهم أمام هيئة محلفين، ويحصل 3 فائزين على فرصة تدريب خلال فصل الصيف في الجامعة البريطانية في مصر.

وقال مايك بيلي، مدير الاختبارات في المجلس الثقافي البريطاني في مصر: «الفكرة وراء Science Stars هي إخراج العلم من الفصول الدراسية لجعلها ممتعة، وتشجيع الشباب الذين لديهم شغف بالعلم والتكنولوجيا على مشاركة حماسهم مع عامة الناس».