شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤتمر العالمي» يشيد بدور هيئات الإفتاء في حل الخلاف الفقهي لنشر التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثَمِّن المشاركون في فعاليات المؤتمر العالمى الخامس للإفتاء في ختام اجتماعاتهم، الأربعاء، جهود الأمانةِ العامةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالم للنهوض بالإدارة الحضارية للخلاف الفقهي والإفتائي، ويقدِّر سبقها لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم إلى ترشيد هذا الخلاف واستثماره ويدعم المؤتمر –بقوة- ما صدر عنه من مبادرات فعالة بتخصيص يوم عالمي للإفتاء، وتخصيص جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وإصدار وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بها وتفعيلها على كل الجهات.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بتجديد النظر للخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والآليات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، وتنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مدارسهم العلمية، إعلان آلية فعالة وعملية لاستثمار مؤسسات المجتمع المدني الخلافَ الفقهيَّ في مجال حقوق الإنسان وكافة المجالات الاجتماعية والإنسانية، تطوير طائفة من الأفكار التي تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يشارك فيها علماء المذاهب المختلفة تُرشد أتباعها إلى نبذ التعصُّب وتدعم قضية التسامح الفقهي.