شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تستقبل قضاة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة- رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، عشرين قاضيا من مختلف الدول الإفريقية من خلال برنامج التعاون بين مركز الدراسات القضائية والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية وكان في استقبالهم المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس لمحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء وأطلعهم على عمل المحكمة العليا ودورها من خلال لقاء بمركز المعلومات القضائية.

محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة تستقبل عشرين قاضياً من مختلف الدول الإفريقية

كما اشترك في اللقاء المستشاران حسام صادق رئيس التعاون الدولي بالمحكمة وعمرو الزهيري مدير مركز المعلومات وتم التجول داخل المبنى العريق وأروقته وقاعاته وشرح تاریخ المبنى والمحكمة والتقاط الصور التذكارية وأعرب القضاة الأفارقة عن عظيم الإمتنان الزيارتهم لمحكمة النقض وإطلاعهم على دورها الرائد في القضاء. وتمنياتهم بتبادل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية في مجال القضاء التاريخ مصر القضائي العريق.

محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة تستقبل عشرين قاضياً من مختلف الدول الإفريقية

ويأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.