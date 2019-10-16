شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أى حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس، مشدد على أن الوزارة لم تتلقى أى تقارير من المديريات تفيد بإصابة طلاب بالالتهاب السحائى منذ انطلاق العام الدراسى الجديد.

وأوضح حجازى، أن هناك إجراءات والضوابط لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض فى المدارس، على رأسها توجيه المدارس باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الصحية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة، لتوفير زائرة صحية فى المدارس وأطباء ومتابعة الحالة الصحية للأطفال مع أولياء الأمور، بحيث يبلغ ولى الأمر المدرسة حال الاشتباه فى إصابة ابنه بمرض أو ارتفاع فى حرارة الجسم، وتعقيم المدارس حالة وجود أية أمراض معدية وفحص الطلاب بشكل دورى ومنح الطلبة الذين يثبت وجود أمراض معدية إجازة حتى تماثلهم للشفاء.