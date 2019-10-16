"الخارجية" تهيب بالمصريين الراغبين فى السفر للخارج بجواز صالح 6 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه لوحظ رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين بالدخول لدى وصولهم من موانئ الوصول ، ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها، نظراً لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن ستة أشهر.
وترجع سلطات تلك الدول ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للنقل الجوى ( الإياتا ) والتي تقضى بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.
وأهاب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج ، ضرورة الالتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن 6 أشهر، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر، كما تتمسك الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانئ الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.
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