شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما أثير من شائعات حول إصابة أشخاص بالالتهاب السحائى كاذبة.

وأكدت الوزارة، عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس وخاصة محافظة الإسكندرية، وما يتم تداوله بشأن وجود تفشيات وبائية بالمرض عار عن الصحة.

وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، ومصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

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ولفتت وزارة الصحة، إلى أن تطعيم الالتهاب السحائى متوفر بوزارة الصحة بالمجان، مؤكدة أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية.

وتابعت وزارة الصحة، يتم سنويا تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.