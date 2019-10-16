اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016، وتداعيات تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك. قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت صباح الأحمد بعد عودته للبلاد من رحلة علاجية ترامب: فرض العقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال فى سوريا الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ويصل لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016 ويسجل 16.16 جنيه Advertisements وزارة التموين تعلن إعادة صرف السلع للمستبعدين من البطاقات خلال أسبوعين من التظلم الصحة: مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى إجراءات عاجلة لاحتواء الآثار الكارثية لحرائق لبنان بعد اندلاع 104 حرائق خلال 24 ساعة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء الأرصاد: غدا أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد والعظمى بالقاهرة 31 درجة تأجيل قمة الأهلى والزمالك يربك حسابات الأندية.. والمقاولون يهدد بالتصعيد.. والجونة يرفض خوض لقاء إف سى

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