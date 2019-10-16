شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تداعيات العدوان التركى على سوريا، وتفاصيل لقاء نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مع مصطفى مدبولى فى واشنطن.





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