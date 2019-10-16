شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العالمية لخريجي الأزهر: الإسلام يتعرض لهجمات «شرسة» و«تشكيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالدايم نصر، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ومستشار شيخ الأزهر الشريف، إن عدم إجادة الدراسين الوافدين للأزهر للغة العربية كانت اهم مشكلة تواجههم، وعمل شيخ الأزهر على مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بتبرع من جمعية الشيخ زايد الخيرية، ومنذ أنشائه وهو يتقدم كل عام وأصبح هناك مناهج متكاملة من الأزهر لتعليم اللغة لغير الناطقين بها، ونخبة من المعلمين المتأهلين يدرسون به.

وأضاف «نصر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، والمذاع على فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أن الطالب الوافد لديه مشكلة في الأربع مهارات للغة وهي القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، مشددًا على أننا شاهدنا ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح بين الطلاب الوافدين بالدفعة الأولى بعد أن كانوا أغلبهم يرسبون.

وتابع أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ومستشار شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام يتعرض لهجمات شرسة وتشكيك من قبل بعض المسلمين الذين جعلوه يلتصق بالعنف والقتل والإرهاب، معربًا عن أمله أن يقوم خريجي الأزهر في جميع أنحاء العالم الذين درسوا منهج الأزهر الوسطي أن يظهروا الإسلام بصورته الحقيقية، مشددًا على أن الإسلام شوهه، وألتصق به تهم كثيرة، وهذا ظلم للإسلام والمسلمين، وعلى كل خريج للأزهر أن يعمل على تقديم صورة صحيحة عن الإسلام ويرفع عنه هذه التهم.