شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العشوائيات: مصانع الأسمرات تصدّر ملابس داخلية لألمانيا وسُبح للسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، بأنه تم تسكين 580 أسرة بمنطقة روضة السيدة «تل العقارب سابقًا».

وقال صديق، خلال مداخلة هاتفية، إن «لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفقدت مشروعات تطوير العشوائيات، الأربعاء، حيث أشادت بالمشروعات»، مشيرا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات يخطط لتحويل «روضة السيدة» إلى مزار سياحي على غرار شارع المعز.

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وأضاف: «أقمنا بوابات على الطراز الإسلامي، بمنطقة روضة السيدة؛ لمنع دخول السيارات، بحيث تصبح ممشى سياحيًا فقط، خاصة في ظل إنشاء المحال والكافيهات على الطراز الإسلامي»، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة السكان وصفوا تل العقارب بعد التطوير بـ«الكمباوند».

وأعرب صديق عن انبهاره بنجاح المشروعات التي أقيمت بحي الأسمرات قائلاً: «انبهرت بالمصانع والورش التي تصدر ملابس داخلية لألمانيا وإسبانيا، وسبح تصدر للسعودية».

وأشار إلى أنه سيتم تسكين جزء من الأهلي ضمن مشروع روضة السيدة 2 خلال الفترة المقبلة، معلقا «سننفذ 5 مراحل من روضة السيدة، حتى تعود منطقة السيدة زينب لرونقها الذي تميزت به منذ جوهر الصقلي».